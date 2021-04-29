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У Румунії виявили "індійський" штам коронавірусу

Новость на русском → Бухарест, Четвер 29 квітня 2021 17:46
У Румунії виявили "індійський" штам коронавірусу Фото: у Румунії виявили "індійський" штам коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Румунії вперше виявили випадок зараження новим штамом коронавірусу, який був виявлений в Індії. Нову мутацію виявили у 26-річного пацієнта, який прибув до Румунії близько місяця тому.

Про це повідомляє Reuters.

У інфікованого були легкі симптоми коронавірусу.

За даними Міністерства охорони здоров'я Румунії, виявлена мутація не є більш заразною, яка, як вважають, спровокувала різке зростання захворюваності COVID-19 в Індії.

У відомстві також відстежує спалах коронавірусу серед будівельників, які нещодавно прибули з Індії.

Нагадаємо, раніше начальник Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив, що Україну не омине індійський штам, який вже циркулює в Туреччині та інших європейських країнах.

До цього в Індії виявили новий штам, який назвали " подвійним мутантом", тому що несе в собі дві мутації, які допомагають вірусу прикріплюватися до клітин.

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