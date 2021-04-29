У Румунії виявили "індійський" штам коронавірусу
У Румунії вперше виявили випадок зараження новим штамом коронавірусу, який був виявлений в Індії. Нову мутацію виявили у 26-річного пацієнта, який прибув до Румунії близько місяця тому.
Про це повідомляє Reuters.
У інфікованого були легкі симптоми коронавірусу.
За даними Міністерства охорони здоров'я Румунії, виявлена мутація не є більш заразною, яка, як вважають, спровокувала різке зростання захворюваності COVID-19 в Індії.
У відомстві також відстежує спалах коронавірусу серед будівельників, які нещодавно прибули з Індії.
Нагадаємо, раніше начальник Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив, що Україну не омине індійський штам, який вже циркулює в Туреччині та інших європейських країнах.
До цього в Індії виявили новий штам, який назвали " подвійним мутантом", тому що несе в собі дві мутації, які допомагають вірусу прикріплюватися до клітин.