UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Румынии зафиксировали рекорд заражений COVID-19 с начала пандемии

Автор: Ольга Белей

Румыния в пятницу, 21 января, зафиксировала новый максимум случаев заражения COVID-19 с момента начала пандемии. Заболеваемость резко возросла с момента появления штамма "Омикрон" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Румыния в пятницу установила новый рекорд пандемии - 19 649 случаев заражения COVID-19", - пишет издание, отмечая при этом, что госпитализаций и летальных исходов сейчас значительно меньше, чем в предыдущую волну.

Всего месяц назад в Румынии регистрировали менее тысячи заражений коронавирусом в сутки, однако ежедневные случаи резко возросли с момента появления штамма "Омикрон".

Несмотря на рекордное количество случаев, было зарегистрировано только 49 смертей по сравнению с несколькими сотнями в день в октябре и ноябре.

По данным власти, из 49 умерших 43 были не вакцинированы.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раэд Арафат заявил, что вакцинация "остается единственным способом избежать серьезных последствий".

Напомним, в пятницу, 21 января, в Польше зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19. Заболевания обнаружили у 36 665 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния