У Румунії зафіксували рекорд заражень COVID-19 з початку пандемії

Румунія в п'ятницю, 21 січня, зафіксувала новий максимум випадків зараження COVID-19 з моменту початку пандемії. Захворюваність різко зросла з моменту появи штаму "Омікрон" в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
"Румунія в п'ятницю встановила новий рекорд пандемії -19 649 випадків зараження COVID-19", - пише видання, відзначаючи при цьому, що госпіталізацій і летальних випадків зараз значно менше, ніж в попередню хвилю.
Всього місяць тому в Румунії реєстрували менше тисячі заражень коронавірусом за добу, проте щоденні випадки різко зросли з моменту появи штаму "Омікрон".
Незважаючи на рекордну кількість випадків, було зареєстровано лише 49 смертей у порівнянні з кількома сотнями на день у жовтні та листопаді.
За даними влади, з 49 померлих 43 були не вакциновані.
Глава департаменту з надзвичайних ситуацій Румунії Раед Арафат заявив, що вакцинація "залишається єдиним способом уникнути серйозних наслідків".
Нагадаємо, у п'ятницю, 21 січня, у Польщі зафіксували рекордна кількість випадків зараження COVID-19. Захворювання виявили у 36 665 осіб.