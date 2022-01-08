ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Румунія ввела штраф за носіння тканевих масок. Він складе 570 доларів

Новость на русском →
Бухарест, Субота 08 січня 2022 13:55
Румунія ввела штраф за носіння тканевих масок. Він складе 570 доларів Фото: у Румунії штрафуватимуть за тканеві маски (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Румунія з 8 січня почне штрафувати за носіння тканевих масок. Тепер громадянам за таку маску загрожує штраф у розмірі 2 500 леїв (близько 570 доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на digi24.ro.

Як заявив міністр внутрішніх справ Лучіан Боде, тканева маска буде прирівняна до відсутності взагалі будь-якого захисту.

"З суботи кожен, хто ходить в громадському місці в тканевій масці, ризикує бути оштрафованим на суму до 2 500 леїв. Як ніби у нього немає маски", - омтетіл він.

Також повідомляється, що до цього Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії прийняв схвалив нові обмеження для п'ятої хвилі коронавірусу. Зокрема, в громадських місцях можна носити тільки хірургічні маски і респіратори FFP2.

Маски можуть не надягати діти до 5 років; особа, яка одна знаходиться в приміщенні; телеведучі та гості телестудій при дотриманні дистанції в три метри; священнослужителі; ті, хто займається спортом або працює у важких умовах.

Нагадаємо, в листопаді РБК-Україна писало, що з початку карантину в Україні виписали понад 425 тисяч штрафів за ігнорування вимог масочного режиму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія Карантин Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус