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В ряде провинций Турции отменяют комендантский час по выходным

Автор: Андрей Василюк

В провинциях Турции с низким и средним уровнем риска заражения коронавирусом отменят комендантский час по выходным дням.

Об этом 1 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство "Анадолу" в Twitter.

Как заявил лидер Турции, в провинциях с высоким уровнем риска заражения COVID-19 комендантский час "продлится некоторое время".

"Комендантский час по выходным в Турции будет отменен в провинциях с низким и средним уровнем риска и продлится некоторое время в провинциях с высоким уровнем риска заражения COVID-19", - сказал Эрдоган.

Он также добавил, что в провинциях с низким и средним уровнем риска возобновится очное обучение, в том числе в средних и старших классах школ.

По его словам, с 9 млн прививок от COVID-19 Турция вошла в пятерку стран мира, которые вакцинировали 10% своего населения.

Напомним, 14 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил первую прививку от коронавируса. Вторую прививку турецкий лидер получил 11 февраля.

Ранее сообщалось, что в середине января Турция разрешила применение COVID-вакцины китайской компании Sinovac. Первым вакцину от коронавируса в Турции получил министр здравоохранения.

При этом, в начале февраля в Турции выявили первые случаи заражения южноафриканским и бразильским штаммами коронавируса.

Правительство Турции приняло решение смягчить карантинные ограничения, начиная с марта. Однако ослабления будут не на всей территории страны, а в регионах.

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