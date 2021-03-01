У низці провінцій Туреччини скасовують комендантську годину по вихідних

Як заявив лідер Туреччини, в провінціях з високим рівнем ризику зараження COVID-19 комендантська година "триватиме деякий час".

"Комендантську годину у вихідні в Туреччині буде скасовано в провінціях з низьким і середнім рівнем ризику і вона триватиме деякий час в провінціях з високим рівнем ризику зараження COVID-19", - сказав Ердоган.

Він також додав, що в провінціях з низьким і середнім рівнем ризику відновиться очне навчання, в тому числі в середніх і старших класах шкіл.

За його словами, з 9 млн щеплень від COVID-19 Туреччина увійшла в п'ятірку країн світу, які вакцинували 10% свого населення.