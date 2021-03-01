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У низці провінцій Туреччини скасовують комендантську годину по вихідних

Автор: Андрій Василюк

В провінціях Туреччини з низьким і середнім рівнем ризику зараження коронавірусом скасують комендантську годину у вихідні дні.

Про це 1 березня заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає агентство "Анадолу" у Twitter.

Як заявив лідер Туреччини, в провінціях з високим рівнем ризику зараження COVID-19 комендантська година "триватиме деякий час".

"Комендантську годину у вихідні в Туреччині буде скасовано в провінціях з низьким і середнім рівнем ризику і вона триватиме деякий час в провінціях з високим рівнем ризику зараження COVID-19", - сказав Ердоган.

Він також додав, що в провінціях з низьким і середнім рівнем ризику відновиться очне навчання, в тому числі в середніх і старших класах шкіл.

За його словами, з 9 млн щеплень від COVID-19 Туреччина увійшла в п'ятірку країн світу, які вакцинували 10% свого населення.

Нагадаємо, 14 січня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган отримав першу щеплення від коронавірусу. Друге щеплення турецький лідер отримав 11 лютого.

Раніше повідомлялося, що в середині січня Туреччина дозволила застосування COVID-вакцини китайської компанії Sinovac. Першим вакцину від коронавірусу в Туреччині отримав міністр охорони здоров'я.

При цьому, на початку лютого у Туреччині виявили перші випадки зараження південноафриканським і бразильським штамами коронавірусу.

Уряд Туреччини прийняв рішення пом'якшити карантинні обмеження, починаючи з березня. Однак ослаблення будуть не на всій території країни, а в регіонах.

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