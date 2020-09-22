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Саммит ЕС перенесли из-за подозрения на COVID-19 у главы Евросовета

Автор: РБК-Украина

Саммит Европейского союза перенесли на неделю из-за подозрения на коронавирус у главы Европейского совета Шарля Мишеля. Саммит состоится 1-2 октября.

Об этом сообщил представитель Европейского совета Баренд Лейтс в Twitter.

По его словам,

"Сегодня главе Евросовету стало известно, что сотрудник Службы безопасности, с которым он был в тесном контакте в начале прошлой недели, получил положительный результат теста на коронавирус. Соблюдая бельгийские правила, он с сегодняшнего дня находится на карантине", - говорится в сообщении.

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При этом Лейтс отметил, что Мишель принял решение перенести саммит ЕС, который был запланирован на 24-25 сентября, на 1-2 октября.

Напомним, ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что он в ближайшие дни с Шарлем Мишелем посетят Донбасс. Однако из-за карантина визит Мишеля и Борреля на восток Украины, вероятно, переносится на неопределенное время.

Ранее сообщалось, что 22 сентября с первым визитом в Киев прибыл вице-президент Еврокомиссии и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Новости Украины Саммит ЕСШарль МишельКоронавирус