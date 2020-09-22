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Саміт ЄС перенесли через підозру на COVID-19 у глави Євроради

Автор: РБК-Україна

Саміт Європейського союзу перенесли на тиждень через підозру на коронавірус у голови Європейської ради Шарля Мішеля. Саміт відбудеться 1-2 жовтня.

Про це повідомив представник Європейської ради Баренд Лейтс в Twitter.

За його словами,

"Сьогодні чолі Єврораді стало відомо, що співробітник Служби безпеки, з якими він був у тісному контакті початку минулого тижня, отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Дотримуючись бельгійські правила, він відсьогодні перебуває на карантині", - йдеться в повідомленні.

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При цьому Лейтс зазначив, що Мішель прийняв рішення перенести саміт ЄС, який був запланований на 24-25 вересня, на 1-2 жовтня.

Нагадаємо, раніше високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що він найближчими днями з Шарлем Мішелем відвідають Донбас. Однак з-за карантину візит Мішеля і Борреля на схід України, ймовірно, переноситься на невизначений час.

Раніше повідомлялося, що 22 вересня з першим візитом до Києва прибув віце-президент Єврокомісії та верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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Новини України Саміт ЄСШарль МишельКоронавірус