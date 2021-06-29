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Найбільш населений штат в Австралії став заручником штаму "Дельта": карантин посилили

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Австралія, Вівторок 29 червня 2021 08:18
Найбільш населений штат в Австралії став заручником штаму "Дельта": карантин посилили Фото: в Австралії постраждали деякі штати від штаму "Дельта" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Найбільш густонаселений штат Австралії, Новий Південний Уельс постраждав від коронавірусу " Дельта". В результаті влада посилила карантин в цьому штаті та інших районах.

Про це повідомляє Reuters.

Спалах у столиці Нового Південного Уельсу Сіднеї, пов'язаний з цим варіантом, зріс до майже 150 випадків. Занепокоєння про те, що штам може спровокувати великі спалахи, змусило заблокувати три великих міста і ввести обмеження в інших районах. Це торкнулося понад 20 мільйонів австралійців, або близько 80% населення.

У Перті оголосили чотириденний карантин з вівторка. А Сідней піде на ізоляцію на два тижні до 9 липня, а в Дарвіні карантин продовжили на три доби. Квінсленд з вечора вівторка накладе екстрену триденну ізоляцію в столиці Брісбена і деяких сусідніх регіонах.

"Ризик реальний, і ми повинні діяти швидко, нам потрібно діяти старанно, нам потрібно діяти швидко", - сказала прем'єр-міністр Квінсленду АннАстасія Палащук.

Також, щоб запобігти зараженням небезпечним штамом, влада Австралії оголосила про збільшення кількості вакцинацій. Людей зобов'язали робити обов'язкові щеплення для літніх працівників з групи високого ризику і співробітників в карантинних готелях.

Нагадаємо, що у Німеччині також зіткнулися зі збільшенням випадків коронавірусу "Дельта". Там посилили вакцинацію.

Раніше повідомлялося, що жителів Ізраїлю штрафуватимуть за поїздки до країн, де ситуація з коронавірусом небезпечна.

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