Бывшему нардепу Надежде Савченко вручили подозрение за поддельный COVID-сертификат. На прошлой неделе она пыталась попасть с ним в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра внутренних дел Дениса Монастырского.

"Надежде Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину", - отметил он.

Он подчеркнул, что по всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие COVID-сертификаты и ПЦР-тесты на подлинность.

"Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы", - добавил Монастырский.