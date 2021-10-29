Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат

Колишньому нардепу Надії Савченко вручили підозру за підроблений COVID-сертифікат. Минулого тижня вона намагалася потрапити з ним до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
"Надії Савченко та її сестрі Вірі щойно вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифіката, з яким вони намагалися потрапити до України", - зазначив він.
Він підкреслив, що по всій країні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють COVID-сертифікати і ПЛР-тести на справжність.
"Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи", - додав Монастирський.
Нагадаємо, минулого тижня співробітники Державної прикордонної служби в аеропорту "Бориспіль" виявили у Савченко та її сестри підроблені сертифікати вакцинації проти COVID-19.
Раніше РБК-Україна писало, хто ще крім поліції може перевіряти COVID-сертифікати.