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Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат

Автор: Артем Горовенко

Колишньому нардепу Надії Савченко вручили підозру за підроблений COVID-сертифікат. Минулого тижня вона намагалася потрапити з ним до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

"Надії Савченко та її сестрі Вірі щойно вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифіката, з яким вони намагалися потрапити до України", - зазначив він.

Він підкреслив, що по всій країні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють COVID-сертифікати і ПЛР-тести на справжність.

"Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи", - додав Монастирський.

Нагадаємо, минулого тижня співробітники Державної прикордонної служби в аеропорту "Бориспіль" виявили у Савченко та її сестри підроблені сертифікати вакцинації проти COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, хто ще крім поліції може перевіряти COVID-сертифікати.

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Надія Савченкосертифікат вакцинаціїКоронавірус