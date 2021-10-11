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СБУ и полиция начнут проверки соблюдения карантина в общественных местах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины и Национальная полиция планируют начать проверки соблюдения карантина. Под контроль силовиков попадут рестораны, кафе, кинотеатры и другие общественные места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что сегодня, 11 октября, в Офисе президента прошло совещание о ситуации с коронавирусом в Украине. Главе государства доложили о ходе вакцинации и обсуждаемых мерах по противодействию распространению инфекции.

В ходе совещания руководители СБУ и Нацполиции доложили президенту Владимиру Зеленскому о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID сертификатов.

Также было заявлено о планах проводить выборочные проверки соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей.

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