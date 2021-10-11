СБУ і поліція почнуть перевірки дотримання карантину в громадських місцях

Служба безпеки України та Національна поліція планують розпочати перевірки дотримання карантину. Під контроль силовиків потраплять ресторани, кафе, Кінотеатри та інші громадські місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Відзначається, що сьогодні, 11 жовтня, в Офісі президента пройшла нарада про ситуацію з коронавірусом в Україні. Главі держави доповіли про хід вакцинації та обговорювані заходи щодо протидії поширенню інфекції.

В ході наради керівники СБУ і Нацполіції доповіли президенту Володимиру Зеленському про боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і COVID сертифікатів.

Також було заявлено про плани проводити вибіркові перевірки дотримання карантину в закладах громадського харчування, кінотеатрах та інших місцях масового перебування людей.