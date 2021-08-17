UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Семейных врачей обязали обзвонить украинцев и рассказать о вакцинации

Автор: РБК-Украина

Семейных врачей в Украине обязали обзвонить своих пациентов и рассказать о вакцинации от COVID-19. В частности, о графике работы и местах расположения прививочных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение министра здравоохранения Виктора Ляшко.

В документе говорится, что структурные подразделения по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций должны провести работу с руководителями центров первичной медико-санитарной помощи.

В свою очередь, они должны донести до врачей общей практики (семейных врачей) и терапевтов необходимость прозванивать пациентов и информировать о возможности вакцинации от COVID-19, графике работы и местах расположения прививочных пунктов и центров вакцинации, а также напоминать о сроках повторной вакцинации.

Напомним, стало известно, что графики работы центров вакцинации в Украине пересмотрят.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор ЛяшкоКоронавирусВакцинация