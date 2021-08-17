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Сімейних лікарів зобов'язали обдзвонити українців і розповісти про вакцинацію

Автор: РБК-Україна

Сімейних лікарів в Україні зобов'язали обдзвонити своїх пацієнтів і розповісти про вакцинацію від COVID-19. Зокрема, про графік роботи та місця розташування вакцинальних пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

У документі йдеться, що структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій повинні провести роботу з керівниками центрів первинної медико-санітарної допомоги.

У свою чергу, вони мають донести до лікарів загальної практики (сімейних лікарів) і терапевтів необхідність продзвонювати пацієнтів та інформувати про можливість вакцинації від COVID-19, графік роботи та місця розташування прищепних пунктів і центрів вакцинації, а також нагадувати про терміни повторної вакцинації.

Нагадаємо, стало відомо, що графіки роботи центрів вакцинації в Україні переглянуть.

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Віктор ЛяшкоКоронавірусВакцинація