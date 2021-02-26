Сертификат COVID-вакцинации: как получить в Украине

Как рассказал Ляшко, министерство договорилось с разработчиками электронных систем здравоохранения, что через них автоматически будет формироваться справка о прививке от коронавируса. Информацию о вакцинации в е-систему вносят и мобильные бригады, и в пунктах прививки.

"Эта справка может сформироваться в виде 063 формы и в виде международного свидетельства о проведении вакцинации. Именно этот документ урегулирован международными правилами и установлена его единая форма для всех стран мира", - пояснил он.

Санврач добавил, что после получения обеих доз вакцины от коронавируса можно будет получить справку, обратившись к семейному врачу.

"Когда вы сделаете прививку вакциной, преквалифицированной ВОЗ, семейный врач двумя нажимами клавиш распечатает вам эту справку и поставит печать", - сказал Ляшко.