Сертифікат COVID-вакцинації: як отримати в Україні

Як розповів Ляшко, міністерство домовилося з розробниками електронних систем охорони здоров'я, що через них автоматично формуватиметься довідка про щеплення від коронавірусу. Інформацію про вакцинацію в е-систему вносять і мобільні бригади, і в пунктах щеплення.

"Ця довідка може сформуватися у вигляді 063 форми і у вигляді міжнародного свідоцтва про проведення вакцинації. Саме цей документ врегульований міжнародними правилами і встановлена його єдина форма для всіх країн світу", - пояснив він.

Санлікар додав, що після отримання обох доз вакцини від коронавірусу можна буде отримати довідку, звернувшись до сімейного лікаря.

"Коли ви зробите щеплення вакциною, прекваліфікованою ВООЗ, сімейний лікар двома натисками клавіш роздрукує вам цю довідку і поставить печать", - сказав Ляшко.