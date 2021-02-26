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Сертифікат COVID-вакцинації: як отримати в Україні

Автор: Дмитро Левицький

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як в Україні отримати довідку або сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. За його словами, ці довідки будуть формуватися через електронну систему охорони здоров'я.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як розповів Ляшко, міністерство домовилося з розробниками електронних систем охорони здоров'я, що через них автоматично формуватиметься довідка про щеплення від коронавірусу. Інформацію про вакцинацію в е-систему вносять і мобільні бригади, і в пунктах щеплення.

"Ця довідка може сформуватися у вигляді 063 форми і у вигляді міжнародного свідоцтва про проведення вакцинації. Саме цей документ врегульований міжнародними правилами і встановлена його єдина форма для всіх країн світу", - пояснив він.

Санлікар додав, що після отримання обох доз вакцини від коронавірусу можна буде отримати довідку, звернувшись до сімейного лікаря.

"Коли ви зробите щеплення вакциною, прекваліфікованою ВООЗ, сімейний лікар двома натисками клавіш роздрукує вам цю довідку і поставить печать", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, Європейський союз планує протягом трьох місяців запровадити сертифікати COVID-вакцинації.

Додамо, до цього Ляшко заявляв, що Україна не буде вводити обов'язкові сертифікати про вакцинацію, однак у разі необхідності українці зможуть його отримати.

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