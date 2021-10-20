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Сертификат или ПЦР-тест: Львов с 1 ноября ужесточит требования к посетителям ресторанов

Автор: Юлия Бойко

Из-за напряженной ситуации с коронавирусом Львов с 1 ноября ужесточит требования к посетителям ресторанов. Для того, чтобы посещать заведения общественного питания нужно будет иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Львова Андрея Садового в эфире "24 канала".

По его словам, сегодня сертификаты вакцинации проверяет полиция, особенно у обслуживающего персонала в заведениях питания.

"Мы приняли внутреннее решение на комиссии по чрезвычайным ситуациям, что с 1 ноября обязательно надо будет показывать сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, в частности посетителям заведений общественного питания", - подчеркнул Садовой.

Напомним, ранее сообщалось, что карантинные рейды во Львове начали проверять соблюдение масочного режима на транспорте.

Также в городе запретили работу ночных клубов.

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