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Сертификат о выздоровлении от COVID-19. В Минздраве назвали условия получения документа 

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 10:50
Сертификат о выздоровлении от COVID-19. В Минздраве назвали условия получения документа  Фото: как получить сертификат о выздоровлении от COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцы, которые переболели коронавирусом, могут получить соответствующий сертификат в "Дие" в не ранее чем на 15 день после установления диагноза. Обязательно, чтобы данные о перенесенной болезни были внесены врачом в электронную систему здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Марию Карчевич во время брифинга.

По ее словам, новым документом уже пользуется более 300 тысяч человек, которые успешно загрузили сертификат через "Дию".

"Его могут получить все, кто недавно переболел коронавирусом и имеют подтвержденный врачом диагноз. Лишь в таком случае сертификат о выздоровлении сгенерируется в "Дие", - пояснила Карчевич.

Она напомнила, что такой документ действует только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 не ранее чем за 105 дней до запуска сертификата и далее. Ведь, по рекомендациям ВОЗ, после болезни можно и нужно прививаться не позже чем за 3 месяца со дня появления симптомов.

"Еще одно важное правило, сгенерировать такой документ в "Дие" можно не ранее чем на 15 день после установления диагноза. Срок действия документа составит 90 дней и будет считаться со дня загрузки", - добавила Карчевич.

Напомним, недавно в "Дие" появился сертификат для тех, кто переболел COVID. В приложении пользователям отображаются два документа - внутренний и международный.

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