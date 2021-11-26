Сертификат о выздоровлении от COVID-19. В Минздраве назвали условия получения документа 

Украинцы, которые переболели коронавирусом, могут получить соответствующий сертификат в "Дие" в не ранее чем на 15 день после установления диагноза. Обязательно, чтобы данные о перенесенной болезни были внесены врачом в электронную систему здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Марию Карчевич во время брифинга.

По ее словам, новым документом уже пользуется более 300 тысяч человек, которые успешно загрузили сертификат через "Дию".

"Его могут получить все, кто недавно переболел коронавирусом и имеют подтвержденный врачом диагноз. Лишь в таком случае сертификат о выздоровлении сгенерируется в "Дие", - пояснила Карчевич.

Она напомнила, что такой документ действует только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 не ранее чем за 105 дней до запуска сертификата и далее. Ведь, по рекомендациям ВОЗ, после болезни можно и нужно прививаться не позже чем за 3 месяца со дня появления симптомов.

"Еще одно важное правило, сгенерировать такой документ в "Дие" можно не ранее чем на 15 день после установления диагноза. Срок действия документа составит 90 дней и будет считаться со дня загрузки", - добавила Карчевич.