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Сертифікат про одужання від COVID-19. У МОЗ назвали умови отримання документу 

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 10:50
Сертифікат про одужання від COVID-19. У МОЗ назвали умови отримання документу  Фото: як отримати сертифікат про одужання від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українці, які перехворіли на коронавірус, можуть отримати відповідний сертифікат у "Дії" у не раніше ніж на 15 день після встановлення діагнозу. Обов'язково, щоб дані про перенесену хворобу були внесені лікарем до електронної системи охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра охорони здоров‘я України з питань цифрового розвитку Марію Карчевич під час брифінгу.

За її словами, новим документом уже користується понад 300 тисяч людей, які успішно завантажили сертифікат через "Дію".

"Його можуть отримати усі, хто нещодавно перехворів на коронавірус та мають підтверджений лікарем діагноз. Однак, важливо, щоб інформація про цей діагноз була обов'язково внесена до електронної системи охорони здоров'я. Лише в такому випадку сертифікат про одужання згенерується в "Дії", - пояснила Карчевич.

Вона нагадала, що такий документ діє тільки для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 не раніше ніж за 105 днів до запуску сертифіката і надалі. Адже, за рекомендаціями ВООЗ, після хвороби можна і треба щеплюватися не пізніше ніж за 3 місяці від дня появи симптомів.

"Ще одне важливе правило, згенерувати такий документ у "Дії" можна не раніше ніж на 15 день після встановлення діагнозу. Термін дії документа становитиме 90 днів і рахуватиметься від дня завантаження", - додала Карчевич.

Нагадаємо, нещодавно у "Дії" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів COVID. У додатку користувачам відображаються два документи - внутрішній і міжнародний.

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