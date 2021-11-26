Сертификат о выздоровлении от COVID-19. В Минздраве назвали условия получения документа 

По ее словам, новым документом уже пользуется более 300 тысяч человек, которые успешно загрузили сертификат через "Дию".

"Его могут получить все, кто недавно переболел коронавирусом и имеют подтвержденный врачом диагноз. Лишь в таком случае сертификат о выздоровлении сгенерируется в "Дие", - пояснила Карчевич.

Она напомнила, что такой документ действует только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 не ранее чем за 105 дней до запуска сертификата и далее. Ведь, по рекомендациям ВОЗ, после болезни можно и нужно прививаться не позже чем за 3 месяца со дня появления симптомов.

"Еще одно важное правило, сгенерировать такой документ в "Дие" можно не ранее чем на 15 день после установления диагноза. Срок действия документа составит 90 дней и будет считаться со дня загрузки", - добавила Карчевич.