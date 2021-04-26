UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На севере Италии выявили "индийский" штамм коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Италии выявили два первых случая заражения "индийским" штаммом коронавируса. Новый вариант вируса подтвердили у двух граждан Индии, которые проживают в регионе Венето.

Об этом заявил губернатор северной области Венето Лука Дзайя, передает ANSA.

По его словам, инфицированными новым штаммом коронавируса оказались отец и дочь.

"Штаммов сейчас тысячи, и рано или поздно они все придут. Мы справляемся с этими аспектами день за днем, и двигаемся дальше", - заявил Дзайя.

Напомним, в начале апреля в Индии обнаружили новый штамм коронавируса. Этот вариант назвали "двойной мутант", потому что он несет в себе две мутации вируса, которые помогают ему прикрепляться к клеткам.

Эксперты опасаются, что "индийский" штамм коронавируса может быть более или менее восприимчивым к вакцинам.

Кроме того, в середине апреля в Британии подтвердили заражение "индийским" штаммом коронавируса. Новую мутацию выявили у 77 жителей Соединенного Королевства. В частности, 73 жителей Англии и еще четыре - Шотландии.

Добавим, что в Румынии нашли мутацию "британского" штамма коронавируса. Считается, что он может снизить эффективность вакцин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИталияКоронавирус