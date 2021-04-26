На севере Италии выявили "индийский" штамм коронавируса

В Италии выявили два первых случая заражения "индийским" штаммом коронавируса. Новый вариант вируса подтвердили у двух граждан Индии, которые проживают в регионе Венето.

"Штаммов сейчас тысячи, и рано или поздно они все придут. Мы справляемся с этими аспектами день за днем, и двигаемся дальше", - заявил Дзайя.

По его словам, инфицированными новым штаммом коронавируса оказались отец и дочь.

Напомним, в начале апреля в Индии обнаружили новый штамм коронавируса. Этот вариант назвали "двойной мутант", потому что он несет в себе две мутации вируса, которые помогают ему прикрепляться к клеткам.

Эксперты опасаются, что "индийский" штамм коронавируса может быть более или менее восприимчивым к вакцинам.

Кроме того, в середине апреля в Британии подтвердили заражение "индийским" штаммом коронавируса. Новую мутацию выявили у 77 жителей Соединенного Королевства. В частности, 73 жителей Англии и еще четыре - Шотландии.

Добавим, что в Румынии нашли мутацию "британского" штамма коронавируса. Считается, что он может снизить эффективность вакцин.