UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Северная Ирландия отменяет карантин: никаких масок и подтверждений прививок

Автор: Наталья Скороход

Северная Ирландия отменяет карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. При этом, ограничения на коронавирус больше не будут закреплены в законе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр здравоохранения Робин Суонн объяснил, что от жителей страны больше не будут требовать наличие масок в общественных местах и подтверждений о вакцинации или результатов COVID-тестов.

При этом он призвал общественность не спешить действовать так, как будто пандемия закончилась.

"Это переводит нашу реакцию на COVID на новую фазу. С уменьшением угрозы со стороны штамма Омикрон мы можем перейти от чрезвычайной ситуации и юридических рамок к новому подходу, при котором принятие более безопасных решений является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни", - заявил он.

Он объяснил, что теперь меры по борьбе с коронавирусом будут носить рекомендательный характер.

"

Напомним, что Польша упрощает правила для людей, переболевших коронавирусом. Также там смягчают карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусКарантин