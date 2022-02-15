Северная Ирландия отменяет карантин: никаких масок и подтверждений прививок

Министр здравоохранения Робин Суонн объяснил, что от жителей страны больше не будут требовать наличие масок в общественных местах и подтверждений о вакцинации или результатов COVID-тестов.

При этом он призвал общественность не спешить действовать так, как будто пандемия закончилась.

"Это переводит нашу реакцию на COVID на новую фазу. С уменьшением угрозы со стороны штамма Омикрон мы можем перейти от чрезвычайной ситуации и юридических рамок к новому подходу, при котором принятие более безопасных решений является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни", - заявил он.

Он объяснил, что теперь меры по борьбе с коронавирусом будут носить рекомендательный характер.

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