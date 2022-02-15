Північна Ірландія скасовує карантин: ніяких масок і підтверджень щеплень

Міністр охорони здоров'я Робін Суонн пояснив, що від жителів країни більше не будуть вимагати наявність масок в громадських місцях і підтверджень про вакцинацію або результатів COVID-тестів.

При цьому він закликав громадськість не поспішати діяти так, як ніби пандемія закінчилася.

"Це переводить нашу реакцію на COVID на нову фазу. Зі зменшенням загрози з боку штаму Омікрон ми можемо перейти від надзвичайної ситуації і юридичних рамок до нового підходу, при якому прийняття більш безпечних рішень є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя", - заявив він.

Він пояснив, що тепер заходи по боротьбі з коронавірусом будуть носити рекомендаційний характер.

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