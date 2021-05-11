На Сейшельских островах и Мальдивах резко возросло число COVID-зараженных

Указано, что на Сейшельских Островах за неделю зафиксировали 336 новых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. человек. А Мальдивы регистрируют 153 заражения на то же количество населения.

Обе страны ужесточили ограничения: Сейшелы закрывают школы, Мальдивы - правительственные учреждения. Введен комендантский час, но туристы по-прежнему приезжают на отдых.

Отмечается, что рост числа случаев заражения в двух туристических странах зафиксировали после того, как был признан их успех в быстрой вакцинации населения и создании коллективного иммунитета.