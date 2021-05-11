На Сейшельських островах і Мальдівах різко зросла кількість COVID-заражених

Зазначено, що на Сейшельських Островах за тиждень зафіксували 336 нових випадків зараження коронавірусів на 100 тис. осіб. А Мальдіви реєструють 153 зараження на ту ж кількість населення.

Обидві країни посилили обмеження: Сейшели закривають школи, Мальдіви - урядові установи. Введена комендантська година, але туристи як і раніше приїжджають на відпочинок.

Відзначається, що зростання числа випадків зараження у двох туристичних країнах зафіксували після того, як був визнаний їх успіх у швидкій вакцинації населення і створенні колективного імунітету.