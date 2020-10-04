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"Шахтер" ушел на карантин из-за вспышки COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Футбольный клуб "Шахтер" ушел на карантин из-за обнаружения коронавируса у игроков и персонала. COVID-19 нашли после сегодняшнего матча с "Десной".

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Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

После футбольного матча медицинская служба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сделаны накануне. Тесты голкипера Андрея Пятова и полузащитника команды Тараса Степаненко оказались положительными.

Также коронавирус обнаружили у двух сотрудников персонала "Шахтера". После этого клуб решил полным составом пойти на самоизоляцию.

"В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, в начале сентября коронавирус обнаружили у игроков "Карпат". Болезнь обнаружили перед началом матча с клубом "Подолье".

До этого коронавирусом заболел президент Украинской ассоциации футбола.

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