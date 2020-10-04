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"Шахтар" пішов на карантин через спалах COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

Футбольний клуб "Шахтар" пішов на карантин через виявлення коронавірусу у гравців та персоналу. COVID-19 знайшли після сьогоднішнього матчу з "Десною".

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Про це повідомляє прес-служба "Шахтаря".

Після футбольного матчу медична служба клубу отримала результати ПЛР-тестів на COVID-19 гравців збірної України, які були зроблені напередодні. Тести голкіпера Андрія П'ятова та півзахисника команди Тараса Степаненка виявилися позитивними.

Також коронавірус виявили у двох співробітників персоналу "Шахтаря". Після цього клуб вирішив повним складом піти на самоізоляцію.

"У понеділок і четвер всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії", - розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, на початку вересня коронавірус виявили у гравців "Карпат". Хворобу виявили перед початком матчу з клубом "Поділля".

До цього на коронавірус захворів президент Української асоціації футболу.

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