Шесть регионов готовы выйти из "красной" зоны. Почему их до сих пор не вывели: объяснение KSE

В Киевской школе экономики заявили, что шесть областей готовы покинуть "красную" зону карантина. Решение зависит от государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

По его словам, ситуация в регионах стабилизируется. Есть 10 регионов, которые превосходят уровень госпитализации. Все они, кроме Закарпатской области, движутся в сторону улучшения, отметил эксперт.

"Сейчас есть 6 регионов, которые готовы выйти из "красного" уровня эпидопасности. Но комиссия ТЭБ и ЧС эти регионы не выводит. Потенциально причиной может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление, чтобы выводить регионы в соответствии с новыми карантинными индикаторами, или ограничениями", - заявил он.

Решение по выходу регионов из "красной" зоны будет зависеть от того, когда будет собираться комиссия ТЭБ и ЧС.

"Но то, что регионы в ближайшее время должны выходить, то это должно уже произойти, если не будет каких-то координальных изменений в решениях правительства относительно критериев выхода из "красного" уровня", - сообщил эксперт.