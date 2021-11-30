Шість регіонів готові вийти з "червоної" зони. Чому їх досі не вивели: пояснення KSE

У Київській школі економіки заявили, що шість областей готові покинути "червону" зону карантину. Рішення залежить від державної комісії ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганіченка.

За його словами, ситуація в регіонах стабілізується. Є 10 регіонів, які перевершують рівень госпіталізації. Всі вони, крім Закарпатської області, рухаються в сторону покращення, зазначив експерт.

"Зараз є 6 регіонів, які готові вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки. Але комісія ТЕБ та НС ці регіони не виводить. Потенційно причиною може бути те, що зараз оновлюється карантинна постанова, щоб виводити регіони відповідно до нових карантинних індикаторів, чи обмежень", - заявив він.

Рішення щодо виходу регіонів з "червоної" зони буде залежити від того, коли буде збиратись комісія ТЕБ і НС.

"Але те, що регіони найближчим часом мають виходити, то це має вже відбутись, якщо не буде якихось координальних змін у рішеннях уряду щодо критеріїв виходу з "червоного" рівня", - повідомив експерт.