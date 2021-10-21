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В школе и Дворце искусств. Львов открывает новые центры вакцинации

Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 22 октября, во Львове увеличится количество пунктов вакцинации. В течение трех дней дополнительные центры будут работать в одной из школ города и во дворце искусств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zaxid.

По словам руководительницы городского управления здравоохранения Леси Кобецкой, пункты вакцинации расположили в:

  • общеобразовательной школе №95, расположенной по адресу: улица Кавалеридзе, 15;
  • Дворце искусств, что расположен по адресу: улица Коперника, 17.

Отмечается, что действовать они будут в течение пятницы, субботы и воскресенья с 10:00 до 18:30. В каждом пункте будут работать по одной бригаде.

Желающим вакцинироваться будут доступны вакцины:

  • Pfizer;
  • AstraZeneca;
  • Coronavac.
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УкраинаЛьвовВакцинацияКоронавирус