У школі та палаці мистецтв. Львів відкриває нові центри вакцинації

Починаючи з 22 жовтня, у Львові збільшиться кількість пунктів вакцинації. Протягом трьох днів додаткові центри працюватимуть в одній зі шкіл міста та у палаці мистецтв.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.
За словами керівниці міського управління охорони здоров’я Лесі Кобецької, пункти вакцинації розташували у:
Зазначається, що діятимуть вони упродовж п’ятниці, суботи й неділі з 10:00 до 18:30. В кожному пункті працюватимуть по одній бригаді.
Охочим вакцинуватися будуть доступні вакцини: