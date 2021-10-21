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У школі та палаці мистецтв. Львів відкриває нові центри вакцинації

Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 22 жовтня, у Львові збільшиться кількість пунктів вакцинації. Протягом трьох днів додаткові центри працюватимуть в одній зі шкіл міста та у палаці мистецтв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.

За словами керівниці міського управління охорони здоров’я Лесі Кобецької, пункти вакцинації розташували у:

  • загальноосвітній школі №95, що розташована за адресою: вулиця Кавалерідзе, 15;
  • Палаці мистецтв, що розташований за адресою: вулиця Коперника, 17.

Зазначається, що діятимуть вони упродовж п’ятниці, суботи й неділі з 10:00 до 18:30. В кожному пункті працюватимуть по одній бригаді.

Охочим вакцинуватися будуть доступні вакцини:

  • Pfizer;
  • AstraZeneca;
  • Coronavac.
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УкраїнаЛьвівВакцинаціяКоронавірус