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Школьники Запорожья после каникул будут учиться дистанционно

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Запорожье, Пятница 05 ноября 2021 14:19
Школьники Запорожья после каникул будут учиться дистанционно Фото: Школьники Запорожья после каникул будут учиться дистанционно (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 8 ноября, после выхода с длительных каникул школы Запорожья будут работать дистанционно. Такое решение было принято местной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Telegram.

По его словам, в городе очень много больных коронавирусом детей.

"В городе продолжается стремительный рост числа больных коронавирусом. Только за последние сутки в Запорожье зарегистрировано более 700 новых случаев заболевания! К сожалению, все больше болеют дети. Поэтому процесс обучения для учащихся 1-11 классов будет организован дистанционно", - написал он.

Напомним, ранее главный санврач Украины Игорь Кузин раскритиковал дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям карантина.

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