Школьники Запорожья после каникул будут учиться дистанционно

С понедельника, 8 ноября, после выхода с длительных каникул школы Запорожья будут работать дистанционно. Такое решение было принято местной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева в Telegram .

По его словам, в городе очень много больных коронавирусом детей.

"В городе продолжается стремительный рост числа больных коронавирусом. Только за последние сутки в Запорожье зарегистрировано более 700 новых случаев заболевания! К сожалению, все больше болеют дети. Поэтому процесс обучения для учащихся 1-11 классов будет организован дистанционно", - написал он.