Школярі Запоріжжя після канікул навчатимуться дистанційно

З понеділка, 8 листопада, після виходу з тривалих канікул школи Запоріжжя працюватимуть дистанційно. Таке рішення було прийнято місцевою комісією з питань ТЕБ і НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва в Telegram .

За його словами, в місті дуже багато хворих коронавірусом дітей.

"У місті триває стрімке зростання числа хворих коронавірусом. Тільки за останню добу в Запоріжжі зареєстровано понад 700 нових випадків захворювання! На жаль, все більше хворіють діти. Тому процес навчання для учнів 1-11 класів буде організований дистанційно", - написав він.