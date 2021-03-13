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Школы Львова могут перейти на дистанційку

Автор: Инна Собора

Во Львове необходимо ужесточить карантинные меры, не дожидаясь перевода города в "красную зону" карантина. В частности, школы в Львове необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Он отметил, что в области школьники уже учатся дистанционно.

"Обучение детей, старших по четвертый класс. Возможно перевести этих детей на обучение в дистанционный способ, или раньше начать каникулы", - предложил министр.

Степанов добавил, что обратился к мэру Львова Андрею Садовому, чтобы горсовет не ждал "красного уровня" эпидопасности, а усиливал карантин.

"Я считаю, что сейчас возможно ввести (дополнительные ограничения, - ред.), и это может сделать местное самоуправление, ввести ответные ограничительные меры, которые с одной стороны не будут очень сильно бить по экономике, но с другой стороны они будут в состоянии хоть немного останавливать (распространения коронавируса - ред.)", - сказал министр.

Напомним, в Киевской области часть школ на две недели раньше ушла на каникулы.

Ранее сообщалось, что курорт "Буковель" закрывают с 13 марта. Курорт расположен в Полянице Ивано-Франковской области, которая находится в "красной зоне" карантина.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 12 марта гости - Максим Степанов, Алексей Данилов, Александр Данилюк, Томаш Фиала и другие известные политики и предприниматели - расскажут о том, как изменилась Украина за год карантина и готова ли страна к началу третьей волны пандемии. А также обсудят, с чего на самом деле началась оккупация украинских территорий и кто понесет ответственность за подписание Харьковских соглашений.

"Свобода слова Савика Шустера" от 12 марта

В предыдущем выпуске политического ток-шоу украинцам рассказали, сколько недополучает бюджет Украины с таможни.


Также глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко рассказал о доходах бюджета от крупного бизнеса, НДС и про так называемые скрутки.


Кроме того, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал введение санкций США против Игоря Коломойского, назвав это "сигналом всему крупному бизнесу".


Также ранее Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала дело Сергея Стерненка.


А председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко высказался о влиянии олигархов на государственные предприятия.

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