Школи Львова можуть перейти на дистанційку

Він зазначив, що в області школярі уже навчаються дистанційно.

"Навчання дітей, старших за четвертий клас. Можливо перевести цих дітей на навчання в дистанційний спосіб, або раніше розпочати канікули", - запропонував міністр.

Степанов додав, що звернувся до мера Львова Андрія Садового, щоб міськрада не чекала "червоного рівня" епіднебезпеки, а посилювала карантин.

"Я вважаю, що зараз можливо ввести, і це може зробити місцеве самоврядування, ввести відповідні обмежувальні заходи, які з одного боку не будуть дуже сильно бити по економіці, але з іншого боку вони будуть в змозі хоч трішечки зупиняти (поширення коронавіруса, - ред.)", - сказав міністр.

Нагадаємо, у Київській області частина шкіл на два тижні раніше пішла на канікули.

Раніше повідомлялося, що курорт "Буковель" закривають з 13 березня. Курорт розташований в с. Поляниця Івано-Франківської області, яка знаходиться в "червоній зоні" карантину.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" 12 березня гості - Максим Степанов, Олексій Данілов, Олександр Данилюк, Томаш Фіала та інші відомі політики й підприємці - розповідатимуть про те, як змінилася Україна за рік карантину, чи готова країна до початку третьої хвилі пандемії. А також обговорюватимуть, з чого насправді почалася окупація українських територій і хто понесе відповідальність за підписання Харківських угод.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 12 березня

У попередньому випуску політичного ток-шоу українцям розповіли, скільки недоотримує бюджет України з митниці.



Також глава Державної податкової служби України Олексій Любченко розповів про доходи бюджету від великого бізнесу, ПДВ і так звані скрутки.



Окрім того, колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував введення санкцій США проти Ігоря Коломойського, назвавши це "сигналом всьому крупному бізнесу".



Також раніше Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала справу Сергія Стерненка.



А голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко висловився про вплив олігархів на державні підприємства.