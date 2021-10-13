UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Школы Одессы уходят на дистанционное обучение: названа дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе руководству школ рекомендовали с 18 октября перейти на дистанционную форму обучения. Осенние каникулы в городе начнутся с 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елену Буйневич, директора департамента образования и науки Одесского городского совета.

"С учетом явного ухудшения эпидситуации, закрытия почти 200 классов на карантин, письма МОН (министерство образования и науки), с 18 октября на неделю школам города рекомендовано дистанционное обучение", - написала она на своей странице в Facebook.

Буйневич отметила, что школьные осенние каникулы в городе начнутся с 25 октября и завершатся 29-го.

Напомним, сегодня МОН направило в школы письмо с рекомендацией объявить осенние каникулы с 18 октября. Однако дату начала каникул руководители учебных заведений должны определить самостоятельно.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессашколаКарантин