RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Школи Одеси йдуть на дистанційне навчання: названа дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одесі керівництву шкіл рекомендували з 18 жовтня перейти на дистанційну форму навчання. Осінні канікули в місті почнуться з 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олену Буйневич, директора департаменту освіти і науки Одеської міської ради.

"З урахуванням явного погіршення епідситуації, закриття майже 200 класів на карантин, листи МОН (Міністерство освіти і науки), з 18 жовтня на тиждень школам міста рекомендовано дистанційне навчання", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Буйневич зазначила, що шкільні осінні канікули в місті почнуться з 25 жовтня і завершаться 29-го.

Нагадаємо, сьогодні МОН направило до шкіл лист з рекомендацією оголосити осінні канікули з 18 жовтня. Однак дату початку канікул керівники навчальних закладів повинні визначити самостійно.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесашколаКарантин