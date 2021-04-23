Школы и транспорт: "красный" Николаев может ослабить карантин
Карантин в Николаеве, который находится в "красной" зоне, может быть частично ослаблен. Ученики 1-4 классов снова могут пойти в школу, а общественный транспорт сможет перевозить людей в часы пик.
Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
На заседании главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что регион может выйти из "красной", если увеличит число проведенных экспресс-тестов. При этом в областном центре ситуация лучше, чем в целом по региону. В результате руководство ОГА поручило срочно увеличить количество экспресс-тестов, чтобы улучшить данный показатель для выхода из "красной" зоны.
Кроме того, городской власти Николаева рекомендовали смягчить два ограничения: разрешить посещать учебные заведения ученикам 1-4 классов, а также разрешить пассажирские перевозки с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.
В то же время поднимался вопрос о работе летних площадок ресторанов, но это ограничение регламентируется постановлением Кабмина.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за локудауна пробное ВНО в Николаевской области перенесли на 15 мая.
До этого Николаев просил правительство разрешить работу непродовольственных рынков в "красной" зоне карантина, чтобы поддержать малый и средний бизнес.