ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Школы и транспорт: "красный" Николаев может ослабить карантин

Новина українською → Николаев, Пятница 23 апреля 2021 14:31
Школы и транспорт: "красный" Николаев может ослабить карантин Фото: карантин в Николаеве могут ослабить (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Карантин в Николаеве, который находится в "красной" зоне, может быть частично ослаблен. Ученики 1-4 классов снова могут пойти в школу, а общественный транспорт сможет перевозить людей в часы пик.

Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

На заседании главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что регион может выйти из "красной", если увеличит число проведенных экспресс-тестов. При этом в областном центре ситуация лучше, чем в целом по региону. В результате руководство ОГА поручило срочно увеличить количество экспресс-тестов, чтобы улучшить данный показатель для выхода из "красной" зоны.

Кроме того, городской власти Николаева рекомендовали смягчить два ограничения: разрешить посещать учебные заведения ученикам 1-4 классов, а также разрешить пассажирские перевозки с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

В то же время поднимался вопрос о работе летних площадок ресторанов, но это ограничение регламентируется постановлением Кабмина.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за локудауна пробное ВНО в Николаевской области перенесли на 15 мая.

До этого Николаев просил правительство разрешить работу непродовольственных рынков в "красной" зоне карантина, чтобы поддержать малый и средний бизнес.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Николаев Карантин Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19