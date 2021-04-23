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Школи і транспорт: "червоний" Миколаїв може послабити карантин

Новость на русском → Миколаїв, П'ятниця 23 квітня 2021 14:31
Школи і транспорт: "червоний" Миколаїв може послабити карантин Фото: карантин в Миколаєві можуть послабити(Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Карантин в Миколаєві, який знаходиться в" червоній " зоні, може бути частково ослаблений. Учні 1-4 класів знову можуть піти до школи, а громадський транспорт зможе перевозити людей у години пік.

Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

На засіданні головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко заявив, що регіон може вийти з "червоної", якщо збільшить число проведених експрес-тестів. При цьому в обласному центрі ситуація краща, ніж в цілому по регіону. В результаті керівництво ОДА доручило терміново збільшити кількість експрес-тестів, щоб поліпшити даний показник для виходу з "червоної" зони.

Крім того, міській владі Миколаєва рекомендували пом'якшити два обмеження: дозволити відвідувати навчальні заклади учням 1-4 класів, а також дозволити пасажирські перевезення з 6:00 до 10:00 і з 16:00 до 20:00.

У той же час піднімалося питання про роботу літніх майданчиків ресторанів, але це обмеження регламентується постановою Кабміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через локудаун пробне ЗНО в Миколаївській області перенесли на 15 травня.

До цього Миколаїв просив уряд дозволити роботу непродовольчих ринків в "червоній" зоні карантину, щоб підтримати малий і середній бізнес.

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