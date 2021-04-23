Школи і транспорт: "червоний" Миколаїв може послабити карантин

Карантин в Миколаєві , який знаходиться в" червоній " зоні, може бути частково ослаблений. Учні 1-4 класів знову можуть піти до школи, а громадський транспорт зможе перевозити людей у години пік.

На засіданні головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко заявив, що регіон може вийти з "червоної", якщо збільшить число проведених експрес-тестів. При цьому в обласному центрі ситуація краща, ніж в цілому по регіону. В результаті керівництво ОДА доручило терміново збільшити кількість експрес-тестів, щоб поліпшити даний показник для виходу з "червоної" зони.

Крім того, міській владі Миколаєва рекомендували пом'якшити два обмеження: дозволити відвідувати навчальні заклади учням 1-4 класів, а також дозволити пасажирські перевезення з 6:00 до 10:00 і з 16:00 до 20:00.

У той же час піднімалося питання про роботу літніх майданчиків ресторанів, але це обмеження регламентується постановою Кабміну.