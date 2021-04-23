Школы и транспорт: "красный" Николаев может ослабить карантин

Карантин в Николаеве , который находится в "красной" зоне, может быть частично ослаблен. Ученики 1-4 классов снова могут пойти в школу, а общественный транспорт сможет перевозить людей в часы пик.

На заседании главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что регион может выйти из "красной", если увеличит число проведенных экспресс-тестов. При этом в областном центре ситуация лучше, чем в целом по региону. В результате руководство ОГА поручило срочно увеличить количество экспресс-тестов, чтобы улучшить данный показатель для выхода из "красной" зоны.

Кроме того, городской власти Николаева рекомендовали смягчить два ограничения: разрешить посещать учебные заведения ученикам 1-4 классов, а также разрешить пассажирские перевозки с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

В то же время поднимался вопрос о работе летних площадок ресторанов, но это ограничение регламентируется постановлением Кабмина.