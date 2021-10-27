Шмыгаль о локдауне в Украине: не хотим вводить, экономика набирает обороты

Правительство не хочет вводить локдаун в Украине, поскольку экономика только начала восстанавливаться. Жесткие ограничения будут сдерживать рост ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг премьера Дениса Шмыгаля по итогам поездки в Донецкую область.