Шмыгаль о локдауне в Украине: не хотим вводить, экономика набирает обороты
Правительство не хочет вводить локдаун в Украине, поскольку экономика только начала восстанавливаться. Жесткие ограничения будут сдерживать рост ВВП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг премьера Дениса Шмыгаля по итогам поездки в Донецкую область.
"Мы не планируем вводить локдаун или, по-другому еще сформулирую, мы не хотим вводить локадун, потому что наша экономика набирает обороты. И локдаун, конечно, очень негативно влияет на экономическое развитие и рост ВВП", - отметил он.
Напомним, ранее Шмыгаль говорил, что тотальный локдаун власти вводить не собираются, но единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация.
Также стало известно, что уже с 30 октября в "красной" зоне адаптивного карантина в Украине будет уже 15 регионов.