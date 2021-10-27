Шмигаль про локдаун в Україні: не хочемо вводити, економіка набирає обертів

Уряд не хоче вводити локдаун в Україні, оскільки економіка тільки почала відновлюватися. Жорсткі обмеження будуть стримувати зростання ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єра Дениса Шмигаля за підсумками поїздки в Донецьку область.

"Ми не плануємо вводити локдаун або, по-іншому ще сформулюю, ми не хочемо вводити локадун, тому що наша економіка набирає обертів. І локдаун, звичайно, дуже негативно впливає на економічний розвиток і зростання ВВП", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Шмигаль говорив, що тотальний локдаун влада вводити не збирається, але єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація.

Також стало відомо, що вже з 30 жовтня у "червоній" зоні адаптивного карантину в Україні буде вже 15 регіонів.