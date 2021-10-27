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Шмыгаль о локдауне в Украине: не хотим вводить, экономика набирает обороты

Автор: Илона Свиридова

Правительство не хочет вводить локдаун в Украине, поскольку экономика только начала восстанавливаться. Жесткие ограничения будут сдерживать рост ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг премьера Дениса Шмыгаля по итогам поездки в Донецкую область.

"Мы не планируем вводить локдаун или, по-другому еще сформулирую, мы не хотим вводить локадун, потому что наша экономика набирает обороты. И локдаун, конечно, очень негативно влияет на экономическое развитие и рост ВВП", - отметил он.

Напомним, ранее Шмыгаль говорил, что тотальный локдаун власти вводить не собираются, но единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация.

Также стало известно, что уже с 30 октября в "красной" зоне адаптивного карантина в Украине будет уже 15 регионов.

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Денис ШмыгальЛокдаун