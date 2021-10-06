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Шмыгаль: полиция будет проверять COVID-сертификаты в "красной" зоне

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Киев, Среда 06 октября 2021 13:31
Шмыгаль: полиция будет проверять COVID-сертификаты в "красной" зоне Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В "красной" зоне адаптивного карантина в Украине полиция будет проверять наличие COVID-сертификатов у посетителей и персонала ресторанов, спортзалов и кинотеатров. Бизнес самостоятельно должен организовать проверку сертификатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

По его словам, в "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы от COVID.

"Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно. У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как проверить наличия COVID-сертификатов у посетителей

COVID-сертификаты имеют QR-коды, поэтому их можно проверить через приложение "Дия". Чтобы отсканировать сертификат, нужно:

  • Иметь смартфон с приложением "Дия"
  • Обновить его до последней версии
  • Просмотреть видеоинструкцию

Напомним, ранее сообщалось, что Харьков уже под угрозой локдауна в связи с приближением к "красной" зоне карантина.

А Львов ужесточает карантин с 14 октября.

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