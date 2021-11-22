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Шмыгаль рассказал о тысяче гривен за вакцинацию: программа имеет две цели

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 16:33
Шмыгаль рассказал о тысяче гривен за вакцинацию: программа имеет две цели Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о выплате тысячи гривен за вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что программа выплаты тысячи гривен всем вакцинированным украинцам имеет две цели. Прежде всего, поддержка малого и среднего бизнеса, а также мотивация людей к вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Мы поддержим 5 направлений бизнеса, наиболее пострадавших во время пандемии. Это креативные индустрии, кино и театры, музеи, спортивные центры и внутренние железнодорожные и авиаперевозки. Эта поддержка будет значительной, если учесть, что мы ставим целью вакцинировать 20-24 млн украинцев", - отметил чиновник.

По его словам, воспользоваться программой смогут все украинцы, привитые двумя дозами вакцины, независимо от того, когда они ее получили.

"Программой смогут воспользоваться через приложение или портал "Дия" те, у кого есть соответствующие COVID-сертификаты. "Дия" сформирует виртуальную платежную карту, которой можно будет воспользоваться для оплаты услуг в определенных направлениях", - рассказал глава правительства

Он также добавил, что программа будет действовать с 19 декабря 2021 года по 18 декабря 2022 года.

Напомним, в Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили менее 100 тысяч человек. Хотя еще днем ранее их было проведено более 150 тысяч.

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