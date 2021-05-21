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Шмыгаль: за сутки вакцинировали более 18 тысяч украинцев, но способность - более 80 тысяч

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Украина, Пятница 21 мая 2021 11:20
Шмыгаль: за сутки вакцинировали более 18 тысяч украинцев, но способность - более 80 тысяч Фото: Шмыгаль заявил, что в Украине ежесуточно могут прививать от COVID более 80 тысяч людей (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что за минувшие сутки вакцину от коронавируса получили более 18 тысяч украинцев. Однако протестированная возможность вакцинации составляет более 80 тысяч человек в сутки.

Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"За прошедшие сутки было провакцинировано 18 тысяч человек, но способность протестирована - это более 80 тысяч вакцинированных ежедневно", - сказал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день в Украину поставлено 2,5 млн доз вакцины.

"Количество провакцинированных - более 1 млн человек, из них порядка 50 тысяч получили уже вторую дозу. Остальные вакцины распределены по регионам. Вакцинация продолжается", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, Украина получит 50 млн евро от ЕИБ на проведение COVID-вакцинации.

Как писало РБК-Украина, новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.

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