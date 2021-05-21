Шмигаль: за добу вакцинували понад 18 тисяч українців, але спроможність - понад 80 тисяч
Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що за минулу добу вакцину від коронавірусу отримали понад 18 тисяч українців. Однак протестована спроможність щеплень складає понад 80 тисяч осіб на добу.
"За минулу добу було провакциновано 18 тисяч осіб, але спроможність протестована - це понад 80 тисяч вакцинованих щодня", - сказав глава уряду.
Шмигаль зазначив, що на сьогоднішній день в Україну поставлено 2,5 млн доз вакцини.
"Кількість провакцинованих - понад 1 млн осіб, з них порядку 50 тисяч отримали вже другу дозу. Решта вакцин розподілені по регіонах. Вакцинація продовжується", - підкреслив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, Україна отримає 50 млн євро від ЄІБ на проведення COVID-вакцинації.
Як писало РБК-Україна, новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання по вакцинації від коронавірусу в країні. Глава МОЗ має намір до кінця цього року вакцинувати всіх бажаючих.