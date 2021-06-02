В Шотландии отменили смягчение карантина из-за "индийского" штамма COVID-19

В правительстве заявили, что большая часть центрального пояса Шотландии останется под ограничениями Уровня 2. Таким образом по всей стране не смогут смягчить карантин до Уровня 1 или 0.

Никола Стерджен

Она добавила, что благодаря вакцинации есть надежда, что это продлиться не слишком долго.

Под ограничениями Уровня 2 останутся В соответствии с ограничениями Уровня 2

Также жители регионов из Уровня 2 не должны входить в зону Уровня 3 или 4. Исключением могут быть ситуации, когда люди работают в этой зоне или ухаживают за больными или пожилыми людьми.