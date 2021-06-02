У Шотландії скасували пом'якшення карантину через "індійський" штам COVID-19

В уряді заявили, що більша частина центрального поясу Шотландії залишиться під обмеженнями Рівня 2. Таким чином по всій країні не зможуть пом'якшити карантин до Рівня 1 або 0.

Нікола Стерджен

Вона додала, що завдяки вакцинації є надія, що це триватиме не надто довго.

Під обмеженнями Рівня 2 залишаться Відповідно до обмежень рівня 2

Також жителі регіонів з Рівня 2 не повинні входити в зону Рівня 3 або 4. Винятком можуть бути ситуації, коли люди працюють в цій зоні або доглядають за хворими або похилими людьми.