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У Шотландії скасували пом'якшення карантину через "індійський" штам COVID-19

Автор: Наталья Скороход

У Шотландії уряд вирішив відкласти пом'якшення карантину. Це торкнеться більшої частини країни через поширення "індійського" штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Sky News.

В уряді заявили, що більша частина центрального поясу Шотландії залишиться під обмеженнями Рівня 2. Таким чином по всій країні не зможуть пом'якшити карантин до Рівня 1 або 0.

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Вона додала, що завдяки вакцинації є надія, що це триватиме не надто довго.

Під обмеженнями Рівня 2 залишаться Відповідно до обмежень рівня 2

Також жителі регіонів з Рівня 2 не повинні входити в зону Рівня 3 або 4. Винятком можуть бути ситуації, коли люди працюють в цій зоні або доглядають за хворими або похилими людьми.

Нагадаємо, в Італії ресторанам дозволили приймати гостей всередині приміщень.

Раніше повідомлялося, що у Грузії скоротили комендантську годину в нічний час. Це зробили для того, щоб фермери могли працювати.

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